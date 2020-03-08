الحويج يناقش مع بوقادوم دور دول الجوار في مكافحة الإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 مارس 2020, 12:02 صباحا
الحويج (يسار) مصافحًا بوقادوم خلال لقائه بالعاصمة الجزائرية، 7 مارس 2020. (وزارة الخارجية بالحكومة الموقتة)

ناقش وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الموقتة، عبدالهادي الحويج اليوم السبت بالجزائر، مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، أخر التطورات على الساحة الليبية، ودور الجوار الليبي في حل الأزمات ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.

وقالت وزارة الخارجية بالحكومة الموقتة في بيان، إن الحويج رحب بأي دور للجزائر لحل الأزمة الليبية، يضمن وقف التدخلات الخارجية، ونزع السلاح من التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون، والتوزيع العادل للثروات.

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يشار أن زيارة الحويج للجزائر تأتي في إطار جولة له بدول المغرب العربي، حيث زار أمس الجمعة، المغرب والتقى وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الذي بحث معه الدور الذي يمكن أن تضطلع به الرباط في حل الأزمة الليبية.

وقال الحويج خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة المغربية، مساء الجمعة، إن اجتماعه يعد جزءا من الجهود المبذولة لإيجاد حل دائم، وهو بحد ذاته رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها: «نحن داعمون للسلام والحوار ونمد أيادينا لجميع أولئك الذين تحفزهم نفس الدوافع من أجل وضع حد للفوضى، في إطار من الوفاق الوطني، يدعمه التوزيع العادل للثروة».  

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