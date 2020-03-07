«سبها الطبي» يتابع الاستعدادات لمواجهة فيروس «كورونا»

اجتماع بمركز سبها الطبي لبحث الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا، 7 مارس 2020. (صفحة المركز على فيسبوك)

عُقد صباح اليوم السبت اجتماع تشاوري بمركز سبها الطبي؛ لبحث الاستعدادات لمواجهة أي طارئ فيما يخص فيروس «كورونا» المستجد، الذي ظهر في الصين في ديسمبر الماضي وتسرب منها إلى عدة دول.

واتفق المشاركون بالاجتماع على عقد اجتماع موسع في الأيام القادمة، لوضع آلية عمل حال تسجيل أي حالة إصابة بفيروس «كورونا» في ليبيا، وذلك حسب بيان منشور على صفحة مركز سبها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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يشار إلى أن الاجتماع ضم عددًا من أعضاء المجتمع المدني، ومندوبة منظمة الصحة العالمية، ومسؤولين بإدارة مركز سبها الطبي.

اجتماع بمركز سبها الطبي لبحث الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا، 7 مارس 2020. (صفحة المركز على فيسبوك)

اجتماع بمركز سبها الطبي لبحث الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا، 7 مارس 2020. (صفحة المركز على فيسبوك)

اجتماع بمركز سبها الطبي لبحث الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا، 7 مارس 2020. (صفحة المركز على فيسبوك)