توقف محطة التحلية بطبرق لليوم الرابع بسبب عطل كهربائى

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 07 مارس 2020, 09:24 مساء
محطة التحلية في طبرق, (أرشيفية : الإنترنت)

تسبب عطل في التيار الكهربائي، في توقف محطة التحلية عن العمل لليوم الرابع على التوالي.

وقال مدير محطة التحلية المهندس محمد رزق، اليوم السبت في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن محطة التحلية بطبرق كانت متصلة بالشبكة المصرية المدة الماضية، فتم تغيير الشبكة يوم الأربعاء على محطة شمال بنغازي، ما تسبب في توقف مضخات المحطة عن العمل لوجود خلل فني في الجهد الواصل من مدينة بنغازي.

وأضاف رزق أنه يجري العمل على صيانة الخلل من قبل المختصين في الشبكة بالقرب من دوائر منطقة التميمي غرب طبرق بحوالى 100 كم، متوقعا دخول المحطة للعمل منتصف الأسبوع الجاري.

وطالب رزق المواطنين في طبرق بترشيد استهلاك المياه حتى تحل المشكلة وتعود المحطة للعمل.

وتعتبر محطة تحلية مياه البحر بطبرق، مصدر المياه الوحيد بالمدينة، إذ تناقص إنتاج المحطة بسبب تهالكها وقدمها وعدم إجراء صيانة لها منذ عشرين سنة.

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