«صحة الوفاق» تؤكد خلو ليبيا حتى الآن من «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 مارس 2020, 08:28 مساء
شعار وزارة الصحة بحكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم السبت، خلو ليبيا حتى الآن من تسجيل أية إصابة مشتبه بها أو مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد».

ونفت الوزارة في بيان، ما يتردد من «شائعات» حول استقبال أي من أقسام الإسعاف بالمستشفيات العامة أو المراكز التخصصية أو الخاصة في ليبيا حالات ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس «كورونا».

وأوضح البيان أن الحالتين اللتين جرى استقبالهما بأقسام الإسعاف في مستشفيات العاصمة طرابلس، أُصيبتا بمرض الالتهاب الرئوي الحاد وهما لرجل مسن وآخر مصاب بمرض «فقدان المناعة المكتسبة»، لافتًا إلى أن الحالتين توجهتا إلى أقسام الإسعاف بعد أن ظهرت عليهما أعراض تمثلت في ضيق التنفس وسعال وهبوط في الدورة الدموية.

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