ندوة توعوية عن «كورونا» لمستخدمي شركة مليتة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 مارس 2020, 08:25 مساء
جانب من الندوة التي نظمتها شركة مليتة عن فيروس كورونا، 6 مارس 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)

نظمت لجنة الإدارة وإدارة الصحة والسلامة بشركة مليتة للنفط والغاز، ندوة توعوية عن فيروس «كورونا المستجد» «COVID -19» الذي ظهر في الصين في ديسمبر الماضي، وتسرب منها إلى عدة دول.

وهدفت الندوة، التي حاضر فيها أطباء ومختصون من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إلى رفع مستوى الوعي بخطر الفيروس مع توضيح سبل رصده ومواجهته، وذلك حسب بيان منشور على صفحة شركة مليتة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت.

اقرأ أيضا «مكافحة الأمراض» ينظم ندوة علمية حول مرض كورونا بجامعة الحاضرة

ونُظمت الندوة بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، واحتضنها مجمع مليتة الصناعي، بحضور عدد كبير من مستخدمي الشركة.

جانب من الندوة التي نظمتها شركة مليتة عن فيروس كورونا، 6 مارس 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)
جانب من الندوة التي نظمتها شركة مليتة عن فيروس كورونا، 6 مارس 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)
جانب من الندوة التي نظمتها شركة مليتة عن فيروس كورونا، 6 مارس 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تعيد فتح صحن الكعبة مع استمرار تعليق العمرة
دولى
«وول ستريت جورنال»: السلطات السعودية تعتقل 3 أمراء بينهم شقيق الملك
عربى
قلق عالمي بعد إصابة أكثر من مئة ألف شخص بفيروس «كورونا» المستجد في 92 دولة
دولى
وديعة «المسارات اليتيمة» تطوي صفحة المبعوث الأممي السادس
ليبيا
نقص الوقود في مدن الجنوب يدفع المواطنين إلى المبيت في المحطات
ليبيا
المنتخب يستعد لغينيا الاستوائية في تصفيات «كان 2021»
رياضة محلية
جريدة الوسط: انهيار مسارات الحل يعقد الأزمة الليبية
ليبيا
قاض بريطاني: حاكم دبي أمر بخطف ابنتيه وهدد زوجته السابقة
دولى
«لوموند» الفرنسية: محور دمشق - بنغازي الجديد علامة على التداخل المتزايد بين ...
ليبيا
دراسة: المطهرات تمنع «كورونا» من الانتشار في المراحيض
علوم وتكنولوجيا
متري يوضح الصعوبات التي واجهت مهمة سلامة في ليبيا
ليبيا
شجار وتبادل لكمات في البرلمان التركي إثر انتقادات لإردوغان (فيديو)
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قناع يمكن من تشخيص الإصابة بكورونا