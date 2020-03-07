خزان القرضابية في سرت يبلغ 3 ملايين و300 ألف متر مكعب بعد إزالة التعديات

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 07 مارس 2020, 04:04 مساء
إحدى منظومات النهر الصناعي، (الإنترنت: أرشيفية)

قال مراقب التشغيل والصيانة بالجهاز التنفيدي للنهر الصناعي في سرت علي حافظ إن المخزون المائي بخزان القرضابية وصل اليوم السبت إلى 3 ملايين و300 ألف متر مكعب من المياه، وذلك بعد إنهاء عدد كبير من التعديات.

واعتبر حافظ أن هذا المخزون «معقولا جدا»، خاصة أن السعة الإجمالية للخزان 6 ملايين و 400 ألف متر مكعب، مضيفا لـ«بوابة الوسط» أن وصول هذا المنسوب المائي بالخزان جاء بعد قيام أفراد دوريات كتيبة حماية النهر الصناعي بإقفال كافة التعديات والوصلات غير الشرعية.

وأشار إلى أن الخزان كان يعاني منذ عام تقريبا بوجود منسوب لا يتعدى مليونا ونصف المليون متر مكعب بسبب التعديات، منبها بأن مدينة سرت تتغذى حاليا من الخط المباشر سرت أجدابيا من مياه النهر الصناعي.

ولفت إلى أن كمية الاستهلاك اليومي من المياه تتراوح بين 50 إلى 60 ألف متر مكعب يوميا وهي كافية، مؤكدا أن كمية ضخ المياه عبر الخط الرئيسي من خزان أجدابيا إلى خزان سرت يوميا تصل إلى 250 ألف متر مكعب يوميا وهو مؤشر ممتاز.

وأوضح أن بقية الأودية الزراعية: أبوزاهية والقبيبة والغربيات والسواوة والغربيات وابوهادي تتغذى من المياه من الخزان النهائي لمياه النهر الصناعي بواقع عشرة أيام شهريا وفقا لجدولة موضوعة مسبقا، مطالبا بوضع حد للمخالفين من المواطنين خاصة أصحاب المزارع.

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