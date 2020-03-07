«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة إلى قوية على الساحل بين بنغازي والجبل الأخضر

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح جنوبية نشطة إلى قوية تصل سرعتها إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من بنغازي إلى الجبل الأخضر، اليوم السبت، من التاسعة صباحا إلى الثالثة عصرا بالتوقيت العالمي.

جاء ذلك في بيان للمركز نشره عبر صفحته بموقع «فيسبوك». وكان المركز توقع صباح اليوم أن ترتفع درجات الحرارة على مناطق الشمال الشرقي والوسط والجنوب، اليوم السبت، مع هبوب رياح نشطة على مناطق الوسط والشمال الشرقي.

وأشار إلى احتمالية حدوث تقلبات جوية غدا الأحد على مناطق الشمال، يصحبها انخفاض في درجات الحرارة ورياح نشطة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.