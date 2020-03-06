اختتام المستوى الأول من دورة الأمن الغذائي بين الهلال والصليب الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 مارس 2020, 10:47 مساء
ختام المستوى الأول من دورة الأمن الغذائي في تونس, 6 مارس 2020 (الهلال الأحمر الليبي)

اختتم بالعاصمة التونسية المستوى الأول من دورة الأمن الغذائي مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي أشرف عليها قسم الإغاثة بإدارة العمليات بالهلال الأحمر الليبي.

وبحسب بيان للهلال الأحمر، شارك في التدريب مجموعة من الموظفين ومسؤولي الإغاثة من بعض الفروع.

وتابع أن التدريب يأتي ضمن التدريبات المشتركة مع اللجنة الدولية، في إطار رفع الكفاءة وتطوير القدرات.

في سياق متصل نظم فرع الهلال الأحمر الليبي العزيزية، ندوة للتعريف بالدور التطوعي والخدمي للمؤسسة في تقديم الخدمة التطوعية، وإتاحة المجال أمام الطلاب للانخراط في برنامج ومناشط الفرع.

وعقدت الندوة بكلية الاقتصاد والمحاسبة بجامعة الجفارة، بهدف استقطاب متطوعين بما يُسهم في نشر رسالة الهلال الأحمر الإنسانية، وفق البيان.

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