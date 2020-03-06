«الوفاق» تبحث توقيع اتفاقية تجارة حرة مع بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 مارس 2020, 07:33 مساء
وزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي، مع كونر بورني وزير الدولة للتجارة الخارجية البريطاني, 5 مارس 2020 (وزارة التجارة بحكومة الوفاق)

بحث وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق، علي العيساوي، أمس الخميس، مع كونر بورني، وزير الدولة للتجارة الخارجية البريطاني، دراسة توقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.

جاء ذلك، خلال لقاء جمعهما بمقر وزارة الخارجية البريطانية، بحضور القائم بالأعمال بالسفارة الليبية والوفد المرافق للوزير، بحسب بيان لوزارة الاقتصاد اليوم.

وناقش اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، خصوصا في مجال تأسيس وإدارة المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، كما تطرق إلى العمل على تعزيز الاستثمار ومراجعة الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين.

وأوضح البيان أن الزيارة لها أهمية خاصة، لأنها تأتي بعد خروج المملكة المتحدة من منظومة الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يتطلب استئناف العلاقات الاقتصادية بشكل مباشر مع المملكة المتحدة.

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