«الصليب والهلال الأحمر الدولي» يسجل حاجة 800 ألف شخص في ليبيا إلى مساعدة إنسانية

آثار تدمير بادية على أحد المنازل في حي الفرناج بطرابلس جراء تعرضه للقصف، 14 أكتوبر 2019، (جهاز الإسعاف والطوارئ)

كشف رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، فرانشيسكو روكا، عن حاجة 800 ألف شخص في ليبيا إلى المساعدة الإنسانية، داعيًا في هذا السياق إلى ايجاد حل سياسي يعيد الاستقرار إلى بلد يمر بأزمة إنسانية.

جاءت تصريحات فرانشيسكو روكا خلال محاضرة مرئية بمناسبة يوم دراسي حول «آثار الأزمة في ليبيا على الوضع الإنساني بالمنطقة» نظمه الهلال الأحمر الجزائري بالجزائر العاصمة، مساء الخميس، بمشاركة نظيره الليبي.

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وأشار فرانشيسكو روكا إلى دعم الاتحاد للهلال الأحمر الليبي في نشاطاته العديدة التي يؤديها على أرض الميدان، لافتًا إلى أن أكثر من 800 ألف شخص في ليبيا بحاجة إلى مساعدة إنسانية خاصة فيما يتعلق بتوفير الحماية والحصول على العلاج والتربية.

وقال المسؤول الدولي: «عندما لا يسمح العنف و النزاعات و الانقسامات بإيجاد حلول مستدامة للأزمة الليبية فعلينا ان نهيئ المنطقة لكل أثر إنساني جديد».

وأثنى فرانشيسكو روكا على جهود مسؤولي ومتطوعي وموظفي الهلال الأحمر الليبي الذين يبذلون كل الجهد لمواجهة هذا الوضع «المعقد للغاية»، مؤكدًا أن الشراكة بين الهلال الأحمر الليبي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر «توطدت بشكل معتبر بفضل شراكة الجمعيات الوطنية منها الصليب الأحمر الإيطالي».

يشار إلى أن المشاركين في اليوم الدراسي حول آثار الأزمة الليبية أتفقوا على إنشاء منتدى للدبلوماسية الإنسانية لدول الجوار الليبي ومالي؛ للاستجابة للتحديات التي تفرضها الأزمات بالمنطقة، داعين إلى إطلاق صافرة إنذار بسبب فيروس «كورونا» المستجد.