«بركان الغضب»: سقوط صواريخ على أبوسليم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 مارس 2020, 02:20 مساء
أضرار لحقت بمنزل في أبوسليم بعد سقوط صواريخ في المنطقة، 6 مارس 2020، (بركان الغضب)

قالت عملية «بركان الغضب» إن صواريخ غراد سقطت على منطقة أبو سليم، اليوم الجمعة.

وذكرت العملية أن الصواريخ أصابت منازل وأملاك المواطنين خلال خروجهم من المساجد بعد أداء صلاة الجمعة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من الخبر من مصدر مستقل.

وأمس الخميس، أعلنت العملية سقوط صواريخ غراد على المناطق المجاورة لمطار معيتيقة الدولي ما أدى إلى وقوع أضرار بعدد من المنازل، قائلة إن قوات القيادة العامة «ارتكبت خرقا جديدا لوقف إطلاق النار».

وتسبب تكرار القصف الذي تعرض له مطار معيتيقة إلى إغلاقه وتحويل جميع الرحلات الجوية إلى مطار مصراتة الدولي.

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وقال الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الأفريقية، محمد قنيوه لـ«فرانس برس» أمس الأربعاء، إن «جميع رحلات الشركة تم نقل عمليات تشغيلها إلى مطار مصراتة الدولي، بعد القصف الأخير الذي طال مطار معيتيقة»، مضيفا «لم تسجل أي إصابات في طائرات الشركة نتيجة القصف».

وتقوم شركة الخطوط الجوية الليبية بتسيير رحلات إلى تونس وتركيا والأردن من مطار معيتيقة الذي تعرض لسقوط سلسلة قذائف صاروخية ليل الثلاثاء.

تضرر إحدى السيارات في المنطقة
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