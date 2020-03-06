«أمن الجفارة» يناقش خطة تأمين السواني والكريمية

مركز شرطة السواني، 6 مارس 2020، (داخلية الوفاق)

عقد مدير أمن الجفارة عميد ناصر لطيف، اليوم الجمعة، اجتماعا لمناقشة الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين منطقة السواني والكريمية.

حضر الاجتماع رؤساء الأقسام والمراكز والوحدات بالمديرية، إذ تناول سبل دعم مركز شرطة السواني والكريمية بالإمكانات الضرورية من آليات وعناصر، لتمكينهم من ضبط المجرمين والخارجين عن القانون، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعقب الاجتماع، أجرى لطيف جولة تفقدية للوقوف على سير العمل في جميع التمركزات الأمنية بمنطقة السواني الكريمية، بالتعاون بين مديرية الأمن وفرع الدعم المركزى الجفارة، وقد رافقه مساعد المدير للشؤون الأمنية وعدد من رؤساء الأقسام والمراكز ورئيس وحدة المركبات والمرور.

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ويوم الأربعاء الماضي، افتتح المقر الجديد لقسم تراخيص المركبات الآلية بالمديرية، حيث شهد حفل افتتاح المقر مناقشة الإجراءات المتخذة والمهام المكلف بها قسم تراخيص المركبات، والوقوف على الاحتياجات الضرورية لإنجاح سير العمل بالقسم.

وشدد مدير أمن الجفارة العميد ناصر الطيف على ضرورة بذل أقصى الجهود في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتنفيذ الإجراءات القانونية المعمول بها بكل حزم في تسجيل المركبات الآلية والفحص الفني ورخص القيادة، مطالبًا ببذل كل الجهد لإنجاح سير العمل داخل القسم.

مدير أمن الجفارة خلال تفقده مركز شرطة السواني، 6 مارس 2020، (داخلية الوفاق)