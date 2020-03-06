كشف غموض السرقات في حي قطر ببنغازي

أحد أفراد تشكيل عصابي ارتكب سرقات في حي قطر ببنغازي، 5 مارس 2020، (أمن بنغازي)

تمكن قسم شرطة النجدة في مدينة بنغازي من كشف غموض جرائم السرقة التي وقعت أخيرا في حي قطر.

وتلقى القسم شكاوى كثيرة من أهالي المنطقة جراء سطو مجهولين على مقتنياتهم، حيث تم إعداد كمين وضبط أحد أفراد التشكيل العصابي المسؤول عن تلك السرقات، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

واعترف المتهم بوقوفه وراء تلك السرقات، فيما يواصل قسم النجدة جهوده لضبط باقي التشكيل.

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وبالاستدلال مع المتهم، توصل القسم إلى عدد من المسروقات، إضافة إلى أغنام سطا عليها، حيث وجه دعوة إلى صاحبها بالحضور لتسلمها بعد بيان ما يثبت ملكيتها.

جانب من المضبوطات عثر عليها بحوزة المتهم

أغانم سرقت من الحي