البنك الآسيوي للتنمية: «كورونا» يقلص النمو الاقتصادي في العالم

عاملان يعقمان طائرة تابعة لشركة «فيتنام إيرلاينز» في هانوي، 3 مارس 2020، (ا ف ب)

توقع البنك الآسيوي للتنمية أن يتسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد في تقلص النمو الاقتصادي في آسيا وفي أنحاء العالم العام الجاري.

وقال البنك، الذي مقره مانيلا في بيان اليوم الجمعة، إن انتشار الفيروس قد يقلص الناتج الإجمالي العالمي بين 0.1 و0.4%، بخسائر مالية من المتوقع أن تصل بين 77 و347 مليار دولار، حسب وكالة الأنباء «رويترز».

وأودى الداء التنفسي الذي يمكن أن يتطور إلى التهاب رئوي بحياة أكثر من 3200 شخص في أنحاء العالم، وأضر بالأسواق العالمية والاقتصادات.

وأوضح البنك في تحليل تضمن أفضل وأسوأ التصورات المحتملة أن النمو الاقتصادي قد يتقلص بين 0.3 و1.7% في الصين، وبين 0.2 و0.5% في باقي دول آسيا النامية.

وقال البنك الآسيوي للتنمية إن انتشار «كورونا» قد يقود إلى تراجعات حادة في الطلب المحلي والسياحة ورحلات الأعمال والتجارة وروابط الإنتاج، فضلا عن تعطيل الإمدادات، مما سيضر بالنمو في آسيا.

اقرأ أيضا: هيئة دولية: فيروس «كورونا» يمكن أن يكلف شركات الطيران خسائر بقيمة 113 مليار دولار

بدد الانتشار العالمي لفيروس «كورونا» الجديد الآمال في نمو أقوى هذا العام، وسيقلص نمو الناتج العالمي في العام 2020 إلى أدنى وتيرة له منذ الأزمة المالية في العامين 2008 و2009، حسبما ذكرت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء.

ويقول البنك الدولي إنه يوفر تمويلات عاجلة قدرها 12 مليار دولار لمساعدة الدول النامية على تحسين الخدمات الصحية ومراقبة الأمراض وتوفير الإمدادات الطبية ورأس المال العامل للشركات.