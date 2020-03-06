باشاغا يتفقد غرفة العمليات «سرت - الجفرة»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 مارس 2020, 09:12 صباحا
اجتماع باشاغا مع أفراد ورئيس غرفة العمليات «سرت - الجفرة»، 5 مارس 2020، (داخلية الوفاق)

تفقد وزير الداخلية المفوض، فتحي باشاغا، غرفة العمليات الميدانية «سرت - الجفرة»، حيث التقى رئيس الغرفة عقيد حسين الشلتات، وعددا من القيادات العسكرية بها.

واستمع إلى الصعوبات واحتياجات الغرفة، خلال الاجتماع، الذي شهد استعراض آخر المستجدات للأوضاع الميدانية داخل المنطقة، والاستعدادات الخاصة بالمواجهات، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

وتابع باشاغا شروحا من رئيس وأعضاء الغرفة حول سير العمليات العسكرية، مؤكدا سعي حكومة الوفاق إلى تقديم كل الدعم للقوات.

جاءت تلك الزيارة ضمن جولة أمس الخميس، إذ تفقد الوزير إدارة المهام الخاصة التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية.

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وكان في استقباله مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد علي النويصري، ونائبه عميد محمود سعيد، ومدير إدارة المهام الخاصة بالإدارة نقيب محمد الضراط، وعدد من مديري الإدارات والضباط بالإدارة.

واطلع باشاغا خلال هذه الزيارة، على سير العمل داخل الإدارة، والجهود التي يبذلها أعضاؤها، مستمعا إلى شروح حول المهام والأعمال المكلفة بها، كما ناقش خلاله المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل داخل الإدارة، وإيجاد الحلول الناجحة لها.

وتضمنت الجولة أيضا افتتاح قسما لـ«كلاب الأثر» بجهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى، تخلله عرضا لـ«كلاب الأثر»؛ لتأدية بعض المهام الجنائية الموكلة إليهم، حسب بيان سابق للوزارة.

باشاغا خلال تفقده الإدارة العامة للعمليات الأمنية، 5 مارس 2020، (داخلية الوفاق)
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