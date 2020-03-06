إجراء 5 عمليات جراحية بمستشفى التميمي العام خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 مارس 2020, 01:17 صباحا
أطباء بمستشفى التميمي العام يجرون عملية جراحية، 5 مارس 2020. (وزارة الصحة بالحكومة الموقتة)

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، أمس الخميس، إجراء مستشفى التميمي العام، غرب طبرق بحوالي 90 كيلومترا، 5 عمليات جراحية مختلفة.

وشملت العمليات «تنزيل خصيه مع ختان لطفل يبلغ من العمر سنة و6 أشهر، تحت البنج العام»، إلى جانب «توسيع مجرى البول لطفل يبلغ من العمر 10أعوام تحت البنج العام»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة إدارة الإعلام بوزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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كما تضمنت العمليات «توسيع مجرى البول لطفل يبلغ من العمر 7 أعوام تحت البنج العام، وأيضَا توسيع مجرى البول لطفل يبلغ من العمر 5 أعوام تحت البنج العام، إلى جانب عملية ختان لطفل يبلغ من العمر شهرين».

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