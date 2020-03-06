باشاغا يفتتح قسما لـ«كلاب الأثر» بإدارة التحري والتحقيقات بالمنطقة الوسطى

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 مارس 2020, 12:16 صباحا
باشاغا (وسط) خلال افتتاحه قسم «كلاب الأثر»، 5 مارس 2020. (وزارة الداخلية)

افتتح وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم الخميس، قسما لـ«كلاب الأثر» خلال جولة تفقدية لإدارة التحري والتحقيقات بجهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى.

وتخلل الافتتاح عرض قام به منتسبو الإدارة  ل«كلاب الأثر»؛ لتأدية بعض المهام الجنائية الموكلة إليهم، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وحضر افتتاح القسم رئيس جهاز المباحث الجنائية، العميد محمود عاشور، وعميد بلدية مصراتة، مصطفي كرواد، وعدد من الضباط جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى وأعضاء من المجلس البلدي.

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