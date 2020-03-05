شركة مليتة تشارك في إخماد حريق «أكاكوس للنفط»

عمال شركة مليتة خلال إخمادهم لحريق شركة أكاكوس، 5 مارس 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)

شاركت شركة مليتة للنفط والغاز، اليوم الخميس، في إخماد حريق اندلع منذ الأمس بمقر شركة أكاكوس للعمليات النفطية.

وقالت شركة مليتة إن فريقها للطوارئ شارك في أعمال إخماد الحريق، وذلك استجابة لنداء لجنة الطوارئ بالمؤسسة الوطنية للنفط للمنطقة الغربية، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشارت الشركة إلى أن فريق الطوارئ تدخل في الوقت المناسب وشارك في أعمال السيطرة على الحريق بالكامل مع تأكيده على عدم معاودة الحريق الاشتعال مجددًا، لافتة إلى أن الفريق أدى مهامه بمسوى عال من المهنية والحرفية.

عمال شركة مليتة خلال إخمادهم لحريق شركة أكاكوس، 5 مارس 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)

عمال شركة مليتة خلال إخمادهم لحريق شركة أكاكوس، 5 مارس 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)