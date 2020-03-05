شركة مليتة تشارك في إخماد حريق «أكاكوس للنفط»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 مارس 2020, 10:43 مساء
عمال شركة مليتة خلال إخمادهم لحريق شركة أكاكوس، 5 مارس 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)

شاركت شركة مليتة للنفط والغاز، اليوم الخميس، في إخماد حريق اندلع منذ الأمس بمقر شركة أكاكوس للعمليات النفطية.

وقالت شركة مليتة إن فريقها للطوارئ شارك في أعمال إخماد الحريق، وذلك استجابة لنداء لجنة الطوارئ بالمؤسسة الوطنية للنفط للمنطقة الغربية، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا محكمة هولندية تقضي ببطلان دعوى شركة «بوش» بالحجز على حسابات «مليتة» للنفط

وأشارت الشركة إلى أن فريق الطوارئ تدخل في الوقت المناسب وشارك في أعمال السيطرة على الحريق بالكامل مع تأكيده على عدم معاودة الحريق الاشتعال مجددًا، لافتة إلى أن الفريق أدى مهامه بمسوى عال من المهنية والحرفية.

عمال شركة مليتة خلال إخمادهم لحريق شركة أكاكوس، 5 مارس 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)
عمال شركة مليتة خلال إخمادهم لحريق شركة أكاكوس، 5 مارس 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قاض بريطاني: حاكم دبي أمر بخطف ابنتيه وهدد زوجته السابقة
دولى
دراسة: المطهرات تمنع «كورونا» من الانتشار في المراحيض
علوم وتكنولوجيا
متري يوضح الصعوبات التي واجهت مهمة سلامة في ليبيا
ليبيا
مسؤولون أميركيون يحذرون من مخاطر «تيك توك» الأمنية
دولى
شجار وتبادل لكمات في البرلمان التركي إثر انتقادات لإردوغان (فيديو)
دولى
بعد إنفاقه 500 مليون دولار على الدعاية.. مايكل بلومبيرغ ينسحب من السباق ...
دولى
باشاغا: موقف فرنسا من حفتر تغير.. وسنوقع اتفاقات معها هذا الشهر
ليبيا
إنتاج ليبيا انهار إلى 155 ألف برميل يوميا في فبراير وأسعار النفط مرشحة لـ 45 ...
ليبيا
«فرانس برس»: بعد 55 عاما على اختفاء المهدي بن بركة لا تزال نفس الأسئلة عالقة
عربى
باشاغا يستعرض مع هاريس جهود تقليص دور المجموعات المسلحة
ليبيا
بالصور: 315 طالبا بأبوسليم يشاركون في سباق دراجات
ليبيا
الإمارات تقرر تعطيل الدراسة لمدة شهر لمواجهة فيروس «كورونا»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شركة تسحب لعبة عن ابتكار فيروسات