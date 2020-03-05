ملتقى في طبرق يستعرض إنجازات المجلس التسييري للبلدية

بوالخطابية متحدثا في ملتقى المجلس التسييري لبلدية طبرق والنشطاء في البلدية. (بوابة الوسط)

نظمت بلدية طبرق، اليوم الخميس، ملتقى للنشطاء والإعلاميين والسياسيين وأعضاء المجتمع المدني لعرض الأعمال التي أنجزها المجلس التسييري للبلدية خلال عام.

وقال الناطق باسم البلدية، مروان يونس، لـ«بوابة الوسط» إن الهدف من هذا الملتقى هو إطلاع مواطني بلدية طبرق على الجهود التي قام بها المجلس التسييري للبلدية خلال عام من عمله.

وأوضح يونس أن الملتقى استعرض المشاريع المنفذة خلال العام 2019 وما سيجري تنفيذه خلال العام 2020 من مشاريع البنية التحتية وغيرها، بالإضافة لعرض الميزانية العامة للبلدية بالأرقام حسب ما وصلت من وزارة الحكم المحلي بالحكومة الموقتة.

وأضاف يونس أن المجلس التسييري لبلدية طبرق «وعد الجميع بأنه سيأخذ كافة الملاحظات بعين الاعتبار وسيقوم بتشكيل لجنة من هؤلاء النشطاء لتكون مساندة لعمل المجلس التسييري للبلدية».

وحضر الملتقى رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوهاشم الخطابية، وأعضاء المجلس التسييري، بالإضافة إلى مسؤولي القطاعات والمؤسسات العامة العاملة بالمدينة.