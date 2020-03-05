مسلحون يحاولون اقتحام مقر بلدية بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 05 مارس 2020, 06:38 مساء
مقر المجلس البلدي بني وليد. (الإنترنت)

قال مصدر بالمجلس البلدي بني وليد لـ«بوابة الوسط» إن عناصر الشرطة التابعة لمديرية الأمن وبعض الأهالي تصدوا لمحاولة اقتحام من قبل أشخاص مسلحين بأسلحة خفيفة مقر البلدية مساء اليوم الخميس.

وذكر المصدر أن المسلحين يحاولون السيطرة على مقر المجلس البلدي ليكون مقرا للمجلس التسييري الذي كلفته الحكومة الموقتة في 16 مايو 2019، موضحا أن الأشخاص الذين حاولوا اقتحام مقر البلدية «يتبعون القيادة العامة».

يشار إلى أن المجلس البلدي بني وليد انتخب في سبتمبر العام 2018، وأسفرت الانتخابات عن فوز كل من: خيري سالم المهدي ومسعود فرج الدائري ومحمد امبارك تخيخ وأبوبكر حامد أنوير وسالم علي أنوير، من مرشحي الفئة العامة، وعن فئة الاحتياجات الخاصة فاز كل من شرف الدين كنشيل، إضافة إلى فوز سعاد الفاسي بن دلة عن فئة المرأة، وتسلم مهامه خلفا للمجلس المحلي السابق.

لكن في 16 مايو 2019، أصدرت الحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني قرارا بتكليف مجلس تسيير للبلدية برئاسة بشير عجاج عمر زيدان، وعضوية كل من أبوبكر حامد علي محمد انوير وعمر سليم رمضان الدعيكي ومسعود فرج غيت إبراهيم وخيري سالم المهدي اعمارة وعبدالمنعم إبراهيم محمد إقريميدة وسعاد محمد عبدالقادر الفاسي.

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