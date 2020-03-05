يوم دراسي في الجزائر عن الأزمة الليبية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الخميس 05 مارس 2020, 03:39 مساء
العاصمة الجزائر، (أرشيفية: الإنترنت)

احتضنت الجزائر، اليوم الخميس، أعمال يوم دراسي حول آثار الأزمة في ليبيا على الواقع الإنساني بالمنطقة، بحضور مؤسسات وطنية للصليب والهلال الأحمر بليبيا وتونس وتشاد ودول أخرى.

وعرض خلال اللقاء الأول من نوعه فيديو عن عمل الهلال الأحمر الليبي على أرض الواقع في ظل الأزمة الراهنة.ووجه وزير العدل الجزائري، بلقاسم زغماتي، أمام المشاركين في الفعالية دعوة إلى العاملين في المجال الإنساني لتكثيف دورهم من أجل تخفيف المعاناة عن المتضررين من الأزمة الليبية.

وشدد الوزير على أن العاملين في المجال الإنساني يتمتعون بمصداقية تؤهلهم لتشكيل قوة ضغط على أطراف النزاع من أجل الجنوح للسلم.

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وأشار زغماتي إلى انتهاك مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على حد سواء في العديد من هذه النزاعات، مضيفا: «أمام انتهاك أحكام القانون الدولي الإنساني في زمني السلم والحرب، تناضل الدولة الجزائرية من أجل الدعوة إلى ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل النزاعات المسلحة بالطرق السلمية والتعامل مع الدول على أساس المساواة، وذلك عملا بأحكام المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة».

يذكر أن من تبعات الأزمة الليبية على دول المنطقة وقوع المهاجرين الأفارقة فريسة للمهربين وتجار البشر، إذ يصل عددهم إلى 650 ألف مهاجر في ليبيا، مع نحو ألفي شخص في مراكز إيواء «غير ملائمة»، طبقا لأرقام الأمم المتحدة.

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