البحث الجنائي بـ«أمن غريان» يضبط متهما في جريمة قتل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 مارس 2020, 02:45 مساء
مرتكب جريمة قتل في غريان، 5 مارس 2020، (داخلية الوفاق)

ضبط أعضاء قسم البحث الجنائي في مديرية أمن غريان، اليوم الخميس، متهم في جريمة قتل.

وقبض أعضاء القسم بالتعاون مع الغرفة الأمنية المشتركة وجهاز الأمن الداخلي على المتهم الذي ارتكب جريمته في منطقة الكليبة، حسب بيان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعثر بحوزة المتهم على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، وقد اعترف بارتكابه الجريمة، واتخذت الإجراءات القانونية معه، ليحال إلى النيابة العامة.

وفي منتصف الأسبوع الجاري، سقط متهم في جريمة قتل أخرى، بعدما ظل هاربا لمدة تسع سنوات، إذ تمكن  قسم التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي من ضبط شخصا ارتكب جريمة قتل عمد في منطقة قاريونس العام 2007، لكنه فر من السجن العام 2011.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسؤولون أميركيون يحذرون من مخاطر «تيك توك» الأمنية
دولى
شجار وتبادل لكمات في البرلمان التركي إثر انتقادات لإردوغان (فيديو)
دولى
بعد إنفاقه 500 مليون دولار على الدعاية.. مايكل بلومبيرغ ينسحب من السباق ...
دولى
باشاغا: موقف فرنسا من حفتر تغير.. وسنوقع اتفاقات معها هذا الشهر
ليبيا
إنتاج ليبيا انهار إلى 155 ألف برميل يوميا في فبراير وأسعار النفط مرشحة لـ 45 ...
ليبيا
«فرانس برس»: بعد 55 عاما على اختفاء المهدي بن بركة لا تزال نفس الأسئلة عالقة
عربى
باشاغا يستعرض مع هاريس جهود تقليص دور المجموعات المسلحة
ليبيا
بالصور: 315 طالبا بأبوسليم يشاركون في سباق دراجات
ليبيا
الإمارات تقرر تعطيل الدراسة لمدة شهر لمواجهة فيروس «كورونا»
دولى
«لوموند»: استقالة سلامة إفلاس للأمم المتحدة والليبيين
ليبيا
برعاية روسية..النفط الليبي «متنفس سوري» في الصراع مع تركيا وأميركا
ليبيا
كورونا قد يصبح «مرضا دائما»
طب وصحة
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شركة تسحب لعبة عن ابتكار فيروسات