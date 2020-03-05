البحث الجنائي بـ«أمن غريان» يضبط متهما في جريمة قتل

مرتكب جريمة قتل في غريان، 5 مارس 2020، (داخلية الوفاق)

ضبط أعضاء قسم البحث الجنائي في مديرية أمن غريان، اليوم الخميس، متهم في جريمة قتل.

وقبض أعضاء القسم بالتعاون مع الغرفة الأمنية المشتركة وجهاز الأمن الداخلي على المتهم الذي ارتكب جريمته في منطقة الكليبة، حسب بيان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعثر بحوزة المتهم على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، وقد اعترف بارتكابه الجريمة، واتخذت الإجراءات القانونية معه، ليحال إلى النيابة العامة.

وفي منتصف الأسبوع الجاري، سقط متهم في جريمة قتل أخرى، بعدما ظل هاربا لمدة تسع سنوات، إذ تمكن قسم التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي من ضبط شخصا ارتكب جريمة قتل عمد في منطقة قاريونس العام 2007، لكنه فر من السجن العام 2011.