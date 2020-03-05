صرف علاوة الحصة للمعلمين في سوق الجمعة وعين زارة وطرابلس المركز

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 مارس 2020, 02:08 مساء
اجتماع وزارة التعليم بحكومة الوفاق لمناقشة علاوة الحصة، 5 مارس 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أعلن وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق لشؤون الديوان، عادل جمعة، اليوم الخميس، انتهاء مراقبة الخدمات المالية من صرف علاوة الحصة للمعلمين في بلديات سوق الجمعة وعين زارة وطرابلس المركز.

وأكد بدء صرف العلاوة لمعلمي بلديتي أبوسليم وتاجوراء صباح اليوم، فيما رجح المباشرة في صرفها لمعلمي حي الأندلس مع مطلع الأسبوع المقبل، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونوه بأن مستحقات المعلمين المالية مقابل علاوة الحصة صرفت عن الفصل الدراسي الأول فقط من العام الدراسي 2018 - 2019، للتسريع من عملية الصرف، وتفادي أي تأخير قد يطرأ نتيجة لحاجة استمارات وكشوف العلاوة عن الفصل الثاني لعمليات مراجعة وتدقيق.

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وأوضح أنه جرى التنسيق مع مراقبة الخدمات المالية للبدء في إجراءات صرف العلاوة عن الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي السابق، وكذلك بشأن آلية صرف علاوة العام الدراسي 2017 - 2018 لمعلمي عين زارة.

وفي السياق نفسه، وجه الوكيل اعتذاره للمعلمين ببلدية عين زارة عن تأخير صرف علاوة الحصة، متعهدا بمعالجة كل الأمور ذات العلاقة، ومتابعة الإجراءات بشكل مستمر حتى صرفها في أقرب وقت ممكن.

وطمأن المعلمين بأن العمل على إتمام إجراءات صرف العلاوة يسير على قدم وساق، من أجل إعطاء المعلمين حقوقهم بما يحفزهم على أداء رسالتهم التربوية، وبما يسهم في إنجاح العام الدراسي الجاري.

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