السراج يقبل أوراق اعتماد سفيري غانا والصومال

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 مارس 2020, 01:42 مساء
السراج وسيالة ومدير الإدارة الأفريقية بـ«خارجية الوفاق» خليفة الرحيبي في طرابلس، 5 مارس 2020، (المجلس الرئاسي)

تسلم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم الخميس، أوراق اعتماد سفير غانا سامويل أنوم، وسفير الصومال محيي الدين كالموي.

وعبر السفيران عن تطلع بلديهما لتطوير العلاقات الثنائية مع ليبيا، مؤكدان دعم بلديهما حكومة الوفاق، وحرصهما على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، والمساهمة في الجهد الأفريقي والدولي المبذول لمساعدة الشعب الليبي على الخروج من الأزمة الراهنة، حسب بيان المكتب الإعلامي لـ«الرئاسي» على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

من جانبه، أبدى السراج سعادته لتسلم أوراق اعتماد سفيري الدولتين، مثمنا موقف بلديهما حيال الأزمة في ليبيا، والداعم لمسار التسوية السياسية، الذي يقود إلى دولة مدنية ديموقراطية، ومتمنيا لهما التوفيق، كما أعرب عن أمله أن يعملا على تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة بين ليبيا وكل من غانا والصومال.

يذكر أن المراسم جرت في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، بحضور وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد طاهر سيالة، ومدير الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية خليفة الرحيبي.

سفير الصومال يتقدم بأوراقه
صورة تذكارية مع سفير غانا
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