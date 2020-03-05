المشري يشكر سلامة: سعينا معه إلى الوصول لحل الأزمة الليبية

سلامة والمشري خلال لقاء في طرابلس، 5 مايو 2019. (مجلس الدولة)

وجه رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الشكر إلى مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، «على ما بذله من جهد في سبيل التوفيق بين الأطراف الليبية»

وأشار إلى أن المجلس تجاوب مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي، إذ سعى معه إلى الوصول إلى حل سلمي للأزمة الليبية «الذي حال دون تحقيقه المعرقلون للمسار السياسي»، حسب صورة خطاب موجه إلى سلامة، منشور على صفحة المجلس بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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وأعلن سلامة، في تغريدة أمس، طلبه إعفاءه قائلا: «إن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد، لذا طلبت من الأمين العام إعفائي من مهمتي آملا لليبيا السلم والاستقرار».

وتلقى الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريس رسالة إلكترونية من سلامة يعرب فيها عن اعتزامه ترك منصبه كممثل خاص له ورئيس لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وعقب الاستقالة، قالت الأمم المتحدة إن تركيزها الرئيسي الآن على ألا تحدث «نكسة في جهود إيجاد تسوية سلمية للأزمة الليبية».

وفي يونيو 2017، عين غوتيريس اللبناني غسان سلامة، ممثلا خاصا له في ليبيا، حيث ذكر بيان الأمين العام أن سلامة يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في المجال الأكاديمي والخدمة العامة، إذ عمل العام 2003 مستشارا سياسيا لبعثة الأمم المتحدة في العراق، حيث قام بدور حاسم في الجمع بين الأطراف العراقية.