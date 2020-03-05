«بركان الغضب»: سقوط صواريخ على المناطق المجاورة لمطار معيتيقة

سيارات مدمرة جراء سقوط قذائف في المناطق القريبة من مطار معيتيقة، 5 مارس 2020، (بركان الغضب)

أعلنت عملية «بركان الغضب» سقوط صواريخ غراد على المناطق المجاورة لمطار معيتيقة الدولي، اليوم الخميس، ما أدى إلى وقوع أضرار بعدد من المنازل.

وقالت العملية إن قوات القيادة العامة «ارتكبت خرقا جديدا لوقف إطلاق النار»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة الخبر من مصدر مستقل.

وتسبب تكرار القصف الذي تعرض له مطار معيتيقة إلى إغلاقه وتحويل جميع الرحلات الجوية إلى مطار مصراتة الدولي.

وقال الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الأفريقية، محمد قنيوه لـ«فرانس برس» أمس الأربعاء، إن «جميع رحلات الشركة تم نقل عمليات تشغيلها إلى مطار مصراتة الدولي، بعد القصف الأخير الذي طال مطار معيتيقة»، مضيفا «لم تسجل أي إصابات في طائرات الشركة نتيجة القصف».

وتقوم شركة الخطوط الجوية الليبية بتسيير رحلات إلى تونس وتركيا والأردن من مطار معيتيقة الذي تعرض لسقوط سلسلة قذائف صاروخية ليل الثلاثاء.

تهدم جدار منزل في إحدى تلك المناطق

جانب آخر من الأضرار

تضرر منزل آخر