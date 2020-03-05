حالة الطقس المتوقعة اليوم (5 مارس)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر البلاد بمنخفض جوي متمركز جنوب جزيرة كريت يؤثر في مناطق شمال شرق ليبيا اليوم برياح شمالية غربية نشطة إلى قوية تصل سرعتها إلى 50 كم/س.

ونوهت النشرة الجوية الصادرة عن المركز بأن الرياح تعمل على اضطراب حالة البحر وارتفاع الموج، وتسبب إثارة الأتربة والغبار، وهبوط الرؤية الأفقية على المناطق المفتوحة، ويصاحب تأثر المنخفض الجوي انخفاض في درجات الحرارة، وهطول أمطار تصحبها خلايا من السحب الرعدية على هذه المناطق. ويكون الطقس معتدلا نسبيا اليوم على باقي المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقعة اليوم بين 18 و22 درجة مئوية على مناطق الشمال، وبين 23 و28 درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب، بينما لا تتجاوز 15 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاعا غدًا على أغلب المناطق، وانخفاضا بداية من يوم السبت على مناطق شمال غرب البلاد، حسب النشرة

ومن المتوقع تأثر مناطق شمال غرب البلاد يوم الأحد بامتداد لمنخفض علوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، وهطول أمطار متوسطة إلى جيدة مصحوبة بسحب رعدية.