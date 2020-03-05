أسعار العملات في السوق الرسمية

تباينت أسعار العملات الدولية الرئيسية مقابل الدينار في السوق الرسمية، اليوم الخميس.

وانخفض الدولار بفارق 0.0005 مسجلا 1.3988 دينار، مقابل 1.3993 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وارتفع الجنيه الاسترليني بفارق 0.0087 دينار، مسجلا 1.8009 دينار مقابل 1.7922 دينار، كما هبط اليورو بفارق 0.0018 دينار بواقع 1.5581 دينار مقارنة بـ1.5598 دينار أمس.

وعلى صعيد عملات الجوار، هبط الدينار التونسي بفارق 0.0039 دينار ليبي مسجلا 0.4928 دينار ليبي مقابل 0.4967 دينار ليبي، فيما استقر الدينار الجزائري عند 0.117 دينار.

وفي دول الخليج العربية، تراجع الريال السعودي بفارق 0.0002 دينار، مسجلا 0.3728 دينار مقابل 0.373 دينار أمس، كما انخفض الدرهم الإماراتي بالفارق نفسه، مسجلا 0.3808 دينار مقابل 0.381 دينار أمس

أما العملات الآسيوية، فقد تراجع الايوان الصيني إلى 0.2017 دينار مقابل 0.2016 دينار أمس، بفارق 0.0001 دينار، في حين حافظ الين الياباني على المستوى الذي سجله أمس بواقع 1.3 دينار.