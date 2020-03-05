«مكافحة الأمراض» يطلق حملة للتوعية بـ«كورونا» الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 مارس 2020, 11:00 صباحا
فحص المسافرين في مطار مصراتة، 4 مارس 2020، (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

يعتزم المركز الوطني لمكافحة الأمراض إطلاق حملة للتوعية بفيروس «كورونا» المستجد بالتعاون مع وزارة التعليم في حكومة الوفاق.

وقال المجلس البلدي سوق الجمعة إنه تلقى إخطارا بذلك من المركز، حيث ستستهدف الحملة تقديم ما يحتاجه المواطن من معلومات وإرشادات بشأن الفيروس، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وحذر البيان من خطر غياب التوعية بشأن المرض، مؤكدا أن البلاد خالية تماما منه، ولم تسجل أي إصابة، وإنما عدد من حالات الاشتباه التي تبين سلبيتها.

وأشار إلى أن برنامج التوعية المناسب لهذه المرحلة يجب أن يرتكز على نشر تعريف حالة الاشتباه، وما ينبغي لصاحب الحالة عمله حتى يطمئن إلى أنه بخير، إضافة إلى إرشادات الوقاية العامة، مع تأكيد عدم الهلع في هذه المرحلة، وتنفيذ توجيهات الجهة المختصة، وهي اللجنة التابعة لمركز مكافحة الأمراض.

وأمس الأربعاء، أصدر المركز بيانا أكد فيه عدم تسجيل حالات اشتباه بـ«كورونا» أخيرا، وذلك بناءً على بيانات واردة من شبكة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمستشفيات والمراكز الصحية، ومكتب الرقابة الصحية الدولية عبر المنافذ.

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واستعرض المركز إجراءاته لوقاية البلاد من الفيروس، وشملت تشكيل اللجنة الوطنية لمجابهة الفيروس، والمتابعة المستمرة للوضع الوبائي العالمي، وتفعيل الكشف بالكاميرات الحرارية للمسافرين بكل المنافذ.

كما تضمنت الإجراءات كذلك إعداد دليل طبي للعاملين في المجال الصحي، وكذلك رفع درجة التأهب لدى شبكة الإنذار المبكر والاستجابة السريعة، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتنظيم ورشة عمل تدريبية لفرق الاستجابة السريعة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

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