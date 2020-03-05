«أمن بنغازي»: ضبط مصنع للمواد المسكرة قرب مسجد في سيدي فرج

شخص قبض عليه في مصنع للمواد المسكرة في منطقة سيدي فرج، 3 مارس 2020، (أمن بنغازي)

ضبط قسم البحث الجنائي في مديرية أمن بنغازي مصنعا للمواد المسكرة قرب مسجد الأطيوش في منطقة سيدي فرج.

ووردت معلومات إلى القسم بشأن وجود استراحة قرب المسجد تستخدم وكرا للممارسات غير المشروعة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وأجرى القسم تحرياته، حيث توصل إلى أن الاستراحة مملوكة لأحد أصحاب السوابق في الاتجار بالمخدرات، حيث أصدرت النيابة العامة إذنا بمداهمة المكان.

وعند دخول القوة الأمنية إلى الاستراحة، وجدوا أحد الأشخاص به إضافة إلى قطارة تستخدم في إنتاج المواد المسكرة، إذ أحضر الشخص إلى القسم والضبطيات التي عثر عليها.

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واعترف المتهم بأن الاستراحة تخص شخصا يستحضر إليها النساء وأشخاصا آخرين، ويبيع لهم الخمر، كما تقام بها حفلات، وقد اتخذت جميع الإجراءات القانونية، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة لاستئناف التحقيقات.

وتستمر حملة مديرية أمن بنغازي من أجل ضبط بؤر بيع الخمور في المدينة، إذ تمكنت يوم الثلاثاء الماضي من ضبط مصنع للمواد المسكرة في منطقة شبنة، حيث ألقت قوة شرطة النجدة القبض على الشخص صاحب هذا النشاط، كما عثرت على كمية كبيرة من المواد المسكرة داخل المصنع، ونقلت إلى القسم.

أدوات مستخدمة في صناعة الخمور