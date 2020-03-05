الكشف على 3 سفن بموانئ مصراتة وبنغازي والخمس دون تسجيل حالات اشتباه بـ«كورونا»

ميناء مصراتة (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، الكشف على ثلاث سفن بموانئ مصراتة وبنغازي والخمس، دون تسجيل حالات اشتباه بفيروس «كورونا» المستجد.

وقال مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ ميناء مصراتة البحري، سالم السفتي، إنه تم الكشف على السفينة «Nebton» دون تسجيل حالات اشتباه بفيروس «كورونا» وذلك حسب بيان منشور على صفحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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الأمر نفسه تكرر عند الكشف على السفنية «GREAT ARSENAL» القادمة من بلغاريا إلى ميناء بنغازي البحري، حسب تصريحات مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ ميناء بنغازي البحري طارق الشريف، فيما أعلن مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ ميناء الخمس البحري، عمران اوليطي، الكشف على السفينة «ALTAY» القادمة من فرنسا، دون تسجيل حالات اشتباه بالفيروس.

وفي نفس السياق، أكد معاون مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ وازن، محمد البشري، عدم تسجيل حالات اشتباه بفيروس «كورونا» المستجد.