3 توصيات في ختام الجلسة الثالثة لمنتدى الحوار النسوي في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 مارس 2020, 12:15 صباحا
جانب من اجتماع منتدى الحوار النسوي لعملية السلام الليبي في طرابلس، 4 مارس 2020. (مجلس النواب)

خلصت الجلسة الثالثة لمنتدى لحوار النسوي لعملية السلام الليبي التي عُقدت بمقر مجلس النواب المنعقد في طرابلس، برئاسة النائبة ربيعة أبو راص، رئيسة وحدة «دعم وتمكين المرأة» بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إلى ثلاث توصيات لدعم المرأة مهنيًا.

وتمثلت تلك التوصيات في ضرورة تفعيل وثيقة المرأة الليبية، وتشكيل لجنة خبراء نسوية لتقييم الأوضاع الراهنة وتشخيصها ورصد المؤشرات المستقبلية الناتجة عن الأزمة، إلى جانب تشكيل فريق لإعداد خطة التوعية المجتمعية، وذلك حسب بيان منشور على صفحة مجلس النواب بموقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا 7 توصيات لمنتدى الحوار النسوي لمناطق الجنوب

كما استعرضت الجلسة التي عقدت أمس الأربعاء، أنشطة وخطط «وحدة الدعم والتمكين» داخل الوزارات وخارجها، واتفق المجتمعون على استمرار التواصل وتشكيل لجان مشتركة للعمل على خطط تدعم وتساعد المرأة في ممارسة حياتها المهنية وتطويرها على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

يشار إلى انعقاد الجلسة بمشاركة مدراء مكاتب تمكين المرأة بوزراتي الصناعة والزراعة والسياحة، وممثلة عن الهيئة العامة للثقافة، وممثلة عن وزارة المالية وممثلات عن عدد من الهيئات والوزارات.

وانطلقت الجلسات التشاورية لمنتدى الحوار النسوي في 1 مارس الجاري، وتجرى هذه المشاورات مع طيف واسع من مكونات المرأة الليبية تحت شعار «دور المرأة رأيها وموقفها». وتهدف هذه الجلسات إلى الخروج بموقف موحد يدعم السلام والاستقرار الدائم للبلاد، وتستمر طيلة شهر مارس، برعاية مجلس النواب المنعقد في طرابلس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شجار وتبادل لكمات في البرلمان التركي إثر انتقادات لإردوغان (فيديو)
دولى
بعد إنفاقه 500 مليون دولار على الدعاية.. مايكل بلومبيرغ ينسحب من السباق ...
دولى
إنتاج ليبيا انهار إلى 155 ألف برميل يوميا في فبراير وأسعار النفط مرشحة لـ 45 ...
ليبيا
«فرانس برس»: بعد 55 عاما على اختفاء المهدي بن بركة لا تزال نفس الأسئلة عالقة
عربى
بالصور: 315 طالبا بأبوسليم يشاركون في سباق دراجات
ليبيا
الإمارات تقرر تعطيل الدراسة لمدة شهر لمواجهة فيروس «كورونا»
دولى
«لوموند»: استقالة سلامة إفلاس للأمم المتحدة والليبيين
ليبيا
برعاية روسية..النفط الليبي «متنفس سوري» في الصراع مع تركيا وأميركا
ليبيا
كورونا قد يصبح «مرضا دائما»
طب وصحة
دمار وأضرار كبيرة بسبب زوابع عنيفة تضرب ولاية تينيسي الأميركية (فيديو)
دولى
مالك «قطيع الجمال» ينفي سرقة بعضها في جنزور
ليبيا
استطلاع: «فيسبوك» يتمتع بنفوذ مفرط
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خمسة أطعمة لعلاج مرضى الحساسية