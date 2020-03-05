3 توصيات في ختام الجلسة الثالثة لمنتدى الحوار النسوي في طرابلس

جانب من اجتماع منتدى الحوار النسوي لعملية السلام الليبي في طرابلس، 4 مارس 2020. (مجلس النواب)

خلصت الجلسة الثالثة لمنتدى لحوار النسوي لعملية السلام الليبي التي عُقدت بمقر مجلس النواب المنعقد في طرابلس، برئاسة النائبة ربيعة أبو راص، رئيسة وحدة «دعم وتمكين المرأة» بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إلى ثلاث توصيات لدعم المرأة مهنيًا.

وتمثلت تلك التوصيات في ضرورة تفعيل وثيقة المرأة الليبية، وتشكيل لجنة خبراء نسوية لتقييم الأوضاع الراهنة وتشخيصها ورصد المؤشرات المستقبلية الناتجة عن الأزمة، إلى جانب تشكيل فريق لإعداد خطة التوعية المجتمعية، وذلك حسب بيان منشور على صفحة مجلس النواب بموقع «فيسبوك».

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كما استعرضت الجلسة التي عقدت أمس الأربعاء، أنشطة وخطط «وحدة الدعم والتمكين» داخل الوزارات وخارجها، واتفق المجتمعون على استمرار التواصل وتشكيل لجان مشتركة للعمل على خطط تدعم وتساعد المرأة في ممارسة حياتها المهنية وتطويرها على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

يشار إلى انعقاد الجلسة بمشاركة مدراء مكاتب تمكين المرأة بوزراتي الصناعة والزراعة والسياحة، وممثلة عن الهيئة العامة للثقافة، وممثلة عن وزارة المالية وممثلات عن عدد من الهيئات والوزارات.

وانطلقت الجلسات التشاورية لمنتدى الحوار النسوي في 1 مارس الجاري، وتجرى هذه المشاورات مع طيف واسع من مكونات المرأة الليبية تحت شعار «دور المرأة رأيها وموقفها». وتهدف هذه الجلسات إلى الخروج بموقف موحد يدعم السلام والاستقرار الدائم للبلاد، وتستمر طيلة شهر مارس، برعاية مجلس النواب المنعقد في طرابلس.