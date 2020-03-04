«خارجية الوفاق» تتحفظ على قرار الجامعة العربية بشأن «التدخلات التركية»

مقر وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، أن دولة ليبيا تحفظت على قرار الجامعة العربية في اجتماعها العادي على مستوى وزراء الخارجية المنعقد اليوم الأربعاء بالقاهرة، والمتعلق بما سمي «التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية» معتبرة إياه «كيلًا بمكيالين».

وأوضحت الوزارة أنه في «الوقت الذي يدين فيه القرار الدعم التركي لليبيا الذي تم بموافقة الحكومة الشرعية نجده يبرر لتدخل دول عربية فيها رغم وصوله لمرحلة القصف وقتل الأبرياء وتدمير المنشآت»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية بموقع «فيسبوك».

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وقالت الخارجية إن القرار اعتبر دعم الحكومة التركية لحكومة الوفاق تدخلًا في شؤون ليبيا، ما «ينم عن تصفية حسابات» بين بعض الدول مع تركيا وهو أمر ترفضه ليبيا، لافتة إلى أن القرار يؤكد على ضرورة رفع أي نوع من العراقيل والتهديدات على حسن عمل الموانئ النفطية وتأمين سلامتها واستئناف تشغيلها تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية تحفظ ليبيا على قرار الجامعة العربية المتعلق بسورية بشكل كامل، دون أن تذكر أي تفاصيل بهذا الخصوص.