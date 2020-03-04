المسماري: الساعات القادمة ستكون ساخنة جدا بجميع قطاعات العمليات في المنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 مارس 2020, 11:07 مساء
الناطق الرسمي باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، 20 أبريل 2019. (فرانس برس)

قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إن الساعات القادمة ستكون ساخنة جدًا في جميع قطاعات العمليات في المنطقة العسكرية الغربية، لافتًا إلى أن تلك المنطقة تشهد تحشيدًا من القوات التابعة لحكومة الوفاق لـ«القيام بعمل كبير» ضد قوات القيادة العامة.

ولفت المسماري خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أن قوات القيادة العامة «نفذت عدة عمليات عسكرية استباقية» بمناطق جنوب شرق غريان والهيرة والعزيزية خلال الفترة الماضية لـ«منع القوات التابعة لحكومة الوفاق من استغلال حالة الهدنة».

وأشار الناطق العسكري إلى أن قوات القيادة العامة تمكنت خلال الفترة الماضية من «إسقاط 6 طائرات مسيرة في يوم واحد»، كما «قتلت 35 إرهابيًا أجنبيًا في منطقة صلاح بضربة واحدة»، لافتًا إلى أن منطقة العمليات الوسطى يسودها الهدوء باستئناء بعض «الخروقات من الطرق الأخر» التي يتم الرد عليه.

وبخصوص استقالة المبعوث الأممي غسان سلامة، قال المسماري «لم يصلني بعد من القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر أي تعليق أو بيان بشأن هذه الاستقالة»، ولكنه أشار إلى أن «سلامة دخل من الباب الخطأ فسقط في الهاوية».

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