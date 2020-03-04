استكمال المرحلة الأولى من مشروع خط آبار المتلوي في بلدية جادو

خط آبار الملتوي في بلدية جادو. (المؤسسة الوطنية للنفط)

شارك أعضاء من إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط في احتفالية أقامها المجلس البلدي جادو بمناسبة استكمال المرحلة الأولى من مشروع خط آبار المتلوي، يوم الإثنين 2 فبراير الجاري، وفق ما أعلنته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

وقالت المؤسسة في بيان إن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة قامت بالتعاون مع ائتلاف «ريبسول» بتوفير 3800 مانع للتسرب خاصة بخطوط الانابيب، و5 مضخات مياه غاطسة خاصة بالآبار العميقة وملحقاتها، و6 مضخات طاردة وملحقاتها لتغذية الخط بالمياه والضخ في اتجاه المدينة، ومولدين كهربائيين لتوفير الطاقة للمضخات.

وأكدت المؤسسة أن إدارة التنمية المستدامة ستشرع في حفر خزان تجميع مياه بحقل آبار المتلوي بسعة 1000 متر مكعب، في إطار التزام المؤسسة وشركائها بسياسة «الجار الطيب» لتنفيذ مشاريع خدمية في المناطق المجاورة لعملياتها.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن فريق عمل تطوعيا من مدينة جادو بدأ العمل على تنفيذ المشروع في شهر ديسمبر 2018، بدعم من المؤسسة الوطنية للنفط وجهات أخرى.