انقطاع الكهرباء عن منطقة الساحل بسوق الخميس بعد سرقة 750 متر أسلاك

أبراج كهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، انقطاع الكهرباء عن منازل المواطنين في منطقة الساحل بسوق الخميس، وذلك بعد سرقة 750 متر أسلاك كهرباء.

وأوضحت الشركة أن مجهولين سرقوا تفريعة خط «العواشير» وكسروا عامود كهرباء بدائرة توزيع الساحل بمنطقة الخميس؛ ما تسبب في فقد التغذية عن محولين، حسب ما نشرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأخلت الشركة مسؤوليتها من أي انقطاعات تحدث نتيجة هذه الاعتداءات المتكررة، التي تزايدت وتيرتها خلال هذه الفترة، والتي انعكست بالضرر على المواطن بالدرجة الأولى، وكبدت الشركة خسائر مادية مضاعفة.

وناشدت الشركة العامة للكهرباء كافة الجهات الأمنية والاعتبارية ضرورة وضع حد لهذه الظاهرة والقضاء عليها بأي شكل من الأشكال لحماية مكونات الشبكة الكهربائية.