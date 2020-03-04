حكومة الوفاق توافق على استئناف العمل بمطار سبها وتعتمد لائحة ضوابط الانتخابات البلدية

اجتماع مجلس وزراء حكومة الوفاق الثاني للعام 2020. (إدارة التواصل والإعلام)

وافق مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني على اعتماد لائحة الأسس والضوابط الخاصة باستكمال العملية الانتخابية لعدد من البلديات التي انتهت ولايتها، واستئناف العمل بمطار سبها المدني وتكليف وزارة المواصلات باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الثاني للعام 2020 الذي عقد اليوم الأربعاء، برئاسة نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق بحضور عضوي المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، وأحمد حمزة، والوزراء المفوضين.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع ناقش ماجرى الاتفاق عليه بشأن الترتيبات المالية للسنة المالية 2020 بين المجلس الرئاسي وديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي.

وأضافت أن وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق استعرض خلال الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المركز الوطني لمكافحة الأمراض لمواجهة فيروس «كورونا»، وتوجيه رئيس المجلس الرئاسي للطب العسكري التعاون مع المركز.