افتتاح المقر الجديد لقسم تراخيص المركبات الآلية بمديرية أمن الجفارة

المقر الجديد لقسم تراخيص المركبات بمديرية أمن الجفارة. (وزارة الداخلية)

اُفتُتح صباح اليوم الأربعاء، المقر الجديد لقسم تراخيص المركبات الآلية بمديرية أمن الجفارة، بحضور مدير الأمن، العميد ناصر الطيف وعدد من الضباط وضباط الصف العاملين بالمديرية، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اجتماعًا عُـقد خلال حفل افتتاح المقر ضم مدير الأمن ورئيس وأعضاء قسم التراخيص خُصِّص لمناقشة الإجراءات المتخذة والمهام المكلف بها قسم تراخيص المركبات والوقوف على الاحتياجات الضرورية لإنجاح سير العمل بالقسم.

وشدد مدير أمن الجفارة العميد ناصر الطيف على ضرورة بذل أقصى الجهود في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتنفيذ الإجراءات القانونية المعمول بها بكل حزم في تسجيل المركبات الآلية والفحص الفني ورخص القيادة، مطالبًا ببذل كل الجهد لإنجاح سير العمل داخل القسم.