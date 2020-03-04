السوق الموازية: استقرار أسعار العملات الدولية أمام الدينار

استقرت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية اليوم الأربعاء، فلم تشهد كل من العملة الأميركية والأوروبية والبريطانية أي تغيير عن آخر سعر لها أمس.

فقد ثبت سعر صرف اليورو اليوم عند 4.88 دينار، وكذلك الجنيه الاسترليني الذي حافظ على سعر صرف 5.62 دينار.

في حين بدأ الدولار تعاملات اليوم على انخفاض طفيف، نحو نصف قرش، إلى 4.445 دينار مقابل 4.45 دينار أمس، ثم عاد ليستقر عند مستوى آخر سعر سجله أمس.

أما العملتان التونسية والتركية، فقد استقرتا دون تغيير عند 1.57 دينار، و 0.72 دينار على التوالي.