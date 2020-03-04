السفارة الأميركية: سنعمل مع باشاغا لفرض عقوبات على من يهدد السلام والأمن في ليبيا
القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 مارس 2020, 12:23 مساء
شعار السفارة الأميركية في ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)
أعلنت السفارة الأميركية في تغريدة عبر حسابها على «تويتر» أنها «ستعمل مع الوزير فتحي باشاغا لضمان التنفيذ الكامل للأمر التنفيذي رقم 13726 الصادر عن الولايات المتحدة، الذي يسمح بفرض عقوبات على الأفراد الذين يهددون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا».
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