سيالة يلتقي أبوالغيط في القاهرة

لقاء أبوالغيط وسيالة في العاصمة المصرية القاهرة، 4 مارس 2020، (خارجية الوفاق)

التقى وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد سيالة، اليوم الأربعاء، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط في القاهرة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التشاور قبل انطلاق اجتماع الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورتها 153 العادية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما اجتمع مع نظيره اللبناني ناصيف حتي، حيث أكد ضرورة توحيد الموقف العربي والتنسيق الكامل لحل الأزمة الليبية، ووقف الحرب في العاصمة طرابلس.

وحضر سيالة إلى العاصمة المصرية قادما من المغرب، حيث شارك في المؤتمر الوزاري الثامن حول الهجرة والتنمية المنعقد في مدينة مراكش، وألقى كلمة أكد فيها بذل ليبيا قصارى جهدها للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا رغم الإمكانات المحدودة.

ونوه بأن ليبيا نادت منذ سنوات بضرورة تنمية مناطق تصدير الهجرة غير القانونية؛ للحد من تدفق المهاجرين، وأن ليبيا استثمرت مليارات الدولارات في هذا الإطار، وهو «الأمر الذي لم توافق عليه عدة دول».