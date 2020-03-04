«خارجية الوفاق»: افتتاح سفارة في دمشق يخالف قرارات مجلس الأمن

مقر السفارة الليبية في العاصمة السورية دمشق، 3 مارس 2020، (الإنترنت)

علقت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق على افتتاح السفارة الليبية في دمشق، قائلة إن الأمر يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأضافت أن مجلس الأمن أصدر قرارات بعدم التعامل مع «الأجسام الموازية» لحكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

واستنكر البيان الإجراء، واصفا إياه بـ«السطو على حقوق الدولة الليبية، وانتهاك سيادتها».

وأكدت الوزارة أنها ستعمل على اتباع كافة الإجراءات والوسائل القانونية حيال الأمر، داعية مجلس الأمن ولجنة العقوبات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.

افتتاح السفارة

وأقيمت أمس الثلاثاء، مراسم إعادة افتتاح السفارة، شملت رفع العلم الليبي على مقرها في دمشق، إيذانا بعودة العمل بها.

يشار إلى أن وفد الحكومة الموقتة، برئاسة نائب رئيس الحكومة عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج، زار سورية مطلع الأسبوع الجاري، وأجرى خلال الزيارة محادثات مع المسؤولين السوريين، حيث وقَّع الطرفان الأحد الماضي مذكرة تفاهم بشأن إعادة افتتاح مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية وتنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية والإقليمية.

والتقى الوفد وزير الخارجية السوري وليد المعلم والرئيس السوري بشار الأسد، الذي أكد ضرورة مواجهة تحركات تركيا في البلدين، التي تسهم في «زعزعة الاستقرار في المنطقة».