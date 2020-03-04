«خارجية الوفاق»: افتتاح سفارة في دمشق يخالف قرارات مجلس الأمن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 مارس 2020, 12:05 مساء
مقر السفارة الليبية في العاصمة السورية دمشق، 3 مارس 2020، (الإنترنت)

علقت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق على افتتاح السفارة الليبية في دمشق، قائلة إن الأمر يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأضافت أن مجلس الأمن أصدر قرارات بعدم التعامل مع «الأجسام الموازية» لحكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

واستنكر البيان الإجراء، واصفا إياه بـ«السطو على حقوق الدولة الليبية، وانتهاك سيادتها».

وأكدت الوزارة أنها ستعمل على اتباع كافة الإجراءات والوسائل القانونية حيال الأمر، داعية مجلس الأمن ولجنة العقوبات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.

افتتاح السفارة
وأقيمت أمس الثلاثاء، مراسم إعادة افتتاح السفارة، شملت رفع العلم الليبي على مقرها في دمشق، إيذانا بعودة العمل بها.

يشار إلى أن وفد الحكومة الموقتة، برئاسة نائب رئيس الحكومة عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج، زار سورية مطلع الأسبوع الجاري، وأجرى خلال الزيارة محادثات مع المسؤولين السوريين، حيث وقَّع الطرفان الأحد الماضي مذكرة تفاهم بشأن إعادة افتتاح مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية وتنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية والإقليمية.

والتقى الوفد وزير الخارجية السوري وليد المعلم والرئيس السوري بشار الأسد، الذي أكد ضرورة مواجهة تحركات تركيا في البلدين، التي تسهم في «زعزعة الاستقرار في المنطقة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإمارات تقرر تعطيل الدراسة لمدة شهر لمواجهة فيروس «كورونا»
دولى
«لوموند»: استقالة سلامة إفلاس للأمم المتحدة والليبيين
ليبيا
برعاية روسية..النفط الليبي «متنفس سوري» في الصراع مع تركيا وأميركا
ليبيا
كورونا قد يصبح «مرضا دائما»
طب وصحة
دمار وأضرار كبيرة بسبب زوابع عنيفة تضرب ولاية تينيسي الأميركية (فيديو)
دولى
مالك «قطيع الجمال» ينفي سرقة بعضها في جنزور
ليبيا
استطلاع: «فيسبوك» يتمتع بنفوذ مفرط
علوم وتكنولوجيا
باشاغا: استقالة غسان سلامة ستصعب الأمور في ليبيا
ليبيا
غوتيريس سيناقش مع سلامة «ضمان انتقال سلس لعدم خسارة ما تحقق»
ليبيا
تراجع معدلات التلوث في الصين بفعل كورونا
علوم وتكنولوجيا
باشاغا: استمرار الحرب يحول ليبيا إلى بيئة خصبة للإرهاب والجريمة والهجرة غير ...
ليبيا
أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة الأحد 1/ 3 / 2020
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب تجبرك على غسل الملابس الجديدة