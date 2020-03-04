الأزمة الليبية على طاولة محادثات وزيري خارجية مصر وتونس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 مارس 2020, 11:07 صباحا
وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره التونسي نور الدين الري في لقاء بالقاهرة، 4 مارس 2020، (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره التونسي نور الدين الري، اليوم الأربعاء، القضايا الإقليمية الراهنة، خصوصا الأوضاع في ليبيا وسورية.

وتناول الطرفان موقف البلدين في هذا الخصوص، وأيضا «ما يتعلق بالتدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية»، حسب بيان الخارجية المصرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد شكري دعم مصر لتونس في مواجهة الإرهاب، وكل ما تتخذه القيادة التونسية من إجراءات في سبيل تحقيق الأمن في البلاد.

وفي سياق متصل، التقى شكري وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان يوسف بن علوي، حيث استعرضا مواقف البلدين إزاء عدد من القضايا الإقليمية، ومنها الأوضاع في ليبيا وسورية.

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يذكر أن هذا اللقاء جاء قبل اجتماع الدورة العادية الـ153 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

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