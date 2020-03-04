ضبط هارب من حكم إعدام منذ 9 أعوام في بنغازي

هارب من حكم إعدام ضبط في بنغازي، 3 مارس 2020، (أمن بنغازي)

ضبط قسم التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي شخصا ارتكب جريمة قتل عمد، بعدما ظل هاربا منذ تسع سنوات.

وتمكن القسم بجمع المعلومات من تحديد مكانه، إذ قبض عليه في منطقة قاريونس، وهو من سكان منطقة زلة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وسبق أن أصدرت النيابة الابتدائية كتابا موجها إلى القسم بضبط وإحضار هذا الشخص، الذي ارتكب جريمته قبل 13 عاما، وصدر بحقه حكم إعدام، قبل أن يهرب من السجن في العام 2011.

واعترف المتهم بجريمته الأولى وهي القتل العمد، والجريمة الثانية هروبه من السجن العام 2011، وقد أودع بالحجز واتخذت الإجراءات القانونية حياله، ثم عرض على المحامي العام لاستكمال الإجراءات.