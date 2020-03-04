ضبط هارب من حكم إعدام منذ 9 أعوام في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 مارس 2020, 10:27 صباحا
هارب من حكم إعدام ضبط في بنغازي، 3 مارس 2020، (أمن بنغازي)

ضبط قسم التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي شخصا ارتكب جريمة قتل عمد، بعدما ظل هاربا منذ تسع سنوات.

وتمكن القسم بجمع المعلومات من تحديد مكانه، إذ قبض عليه في منطقة قاريونس، وهو من سكان منطقة زلة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وسبق أن أصدرت النيابة الابتدائية كتابا موجها إلى القسم بضبط وإحضار هذا الشخص، الذي ارتكب جريمته قبل 13 عاما، وصدر بحقه حكم إعدام، قبل أن يهرب من السجن في العام 2011.

واعترف المتهم بجريمته الأولى وهي القتل العمد، والجريمة الثانية هروبه من السجن العام 2011، وقد أودع بالحجز واتخذت الإجراءات القانونية حياله، ثم عرض على المحامي العام لاستكمال الإجراءات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإمارات تقرر تعطيل الدراسة لمدة شهر لمواجهة فيروس «كورونا»
دولى
برعاية روسية..النفط الليبي «متنفس سوري» في الصراع مع تركيا وأميركا
ليبيا
كورونا قد يصبح «مرضا دائما»
طب وصحة
دمار وأضرار كبيرة بسبب زوابع عنيفة تضرب ولاية تينيسي الأميركية (فيديو)
دولى
مالك «قطيع الجمال» ينفي سرقة بعضها في جنزور
ليبيا
استطلاع: «فيسبوك» يتمتع بنفوذ مفرط
علوم وتكنولوجيا
باشاغا: استقالة غسان سلامة ستصعب الأمور في ليبيا
ليبيا
غوتيريس سيناقش مع سلامة «ضمان انتقال سلس لعدم خسارة ما تحقق»
ليبيا
تراجع معدلات التلوث في الصين بفعل كورونا
علوم وتكنولوجيا
باشاغا: استمرار الحرب يحول ليبيا إلى بيئة خصبة للإرهاب والجريمة والهجرة غير ...
ليبيا
أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة الأحد 1/ 3 / 2020
رياضة عالمية
كورونا يغلق متحف اللوفر في باريس
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب تجبرك على غسل الملابس الجديدة