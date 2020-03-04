توصية بتوفير مدارس جاهزة في منطقة الشقيقة وتنفيذ طريق يربطها بالعوينية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 مارس 2020, 08:39 صباحا
الوفد المكلف من «الرئاسي» خلال زيارته منطقة الشقيقة، 3 مارس 2020، (حكومة الوفاق)

أوصى فريق عمل مكلف من نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق بتوفير مدارس جاهزة بشكل موقت في منطقة الشقيقة، وتنفيذ مشروع طريق «الشقيقة - العوينية» بطول 45 كيلومترا لأهميته.

جاء ذلك خلال تفقد الفريق المنطقة رفقة الأعيان بها، حيث اطلع على عدد من المدارس التي تضررت خلال اشتباكات سابقة، كما شاهدوا الطرق المتهالكة التي تربط الشقيقة بالمناطق المجاورة، حسب بيان إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وزار الفريق عددا من المرافق الصحية التي تحتاج لصيانة وتطوير، وتجهيزها بالمعدات والمستلزمات الطبية، كما عاينوا الآبار المتوقفة عن العمل التي كانت تمد المنطقة بالمياه، وتحتاج إلى تعميق ومضخات لسحب المياه بدلا عن نقلها عن طريق الصهاريج.

يذكر أن معيتيق التقى قبل يومين أعيان الشقيقة، الذين استعرضوا أمامه الصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات لسكان المنطقة، وأكد لهم العمل على تذليلها بتكليف فريق عمل متخصص للوقوف عليها، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن توفير التفويضات المالية اللازمة خلال السنة المالية 2020م.

الشقيقة إحدى مدن جبل نفوسة، وتقع في الشمال الغربي للبلاد، غرب الطريق الواصل من طرابلس وفزان بمسافة 20 كيلو مترا.

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