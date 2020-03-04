«طبرق الطبي» يدرس تذليل العقبات أمام إدارات أقسامه

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 04 مارس 2020, 01:56 صباحا
اجتماع إدارة مركز طبرق الطبي مع مسؤولي إدارات الأقسام بالمركز، 2 مارس 2020. (مركز طبرق الطبي).

بحثت إدارة مركز طبرق الطبي مع مسؤولي إدارات الأقسام بالمركز، سُبل تذليل العقبات التي تواجه سير عمل الإدارات والعناصر الطبية والطبية المساعدة بهدف توفير مناخ عمل مناسب وتطوير هذه الإدارات.

وتطرق الاجتماع إلى  سير عمل المشاريع المنفذة بالمركز، ومنها تركيب المولدات الكهربائية الجديدة، إلى جانب التنسيق مع إدارة المعدات الهندسية لتوفر أسطوانات الأكسجين، وصيانة غرفة عناية القلب، وإقامة دورة إعداد «TOT»، حسب المكتب الإعلامي لمركز طبرق.

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يشار إلى أن الاجتماع، عُقد الإثنين الماضي، وحضره مديري إدارات الشؤون الإدارية والخدمات والخدمات الطبية والمالية والصيدلة والتمريض والهندسية والفنية والمخازن بمركز طبرق الطبي.

ويأتي في إطار الاجتماعات الإسبوعية التي يعقدها المدير العام لمركز طبرق الطبي، الدكتور فرج الجالي؛ لمتابعة عمل الإدارات واستعراض التقارير المقدمة من المناوبين الإداريين في الفترات الليلية؛ بهدف حل كافة المشكلات التي تُواجه العاملين وبعض الأقسام الطبية.

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