إخلاء مطار معيتيقة من الموظفين والمسافرين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 مارس 2020, 12:06 صباحا

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي إخلاء المطار من الموظفين ومسافري شركة طيران «البراق» بعد صعودهم للطائرة التي كانت أخر الرحلات المجدولة، بعد نقل كل الرحلات لمطار «مصراتة» الدولي اعتبارًا من غد الإربعاء.

وأتهمت عملية «بركان الغضب» قوات القيادة العامة باستهداف المطار بعشرات الصواريخ؛ ما أدى إلى إخلائه من الموظفين والمسافرين، حسب ما نشرت على صفحتها بموقع «فيسبوك». ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وكانت صفحة عملية «بركان الغضب» أعلنت الإثنين الماضي، تعليق حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة إلى إشعار آخر، بعد «استهداف المطار ومحيطه بقصف صاروخي من قوات القيادة العامة»، وذلك قبل أن تعود حركة الملاحة الجوية بالمطار أمس الثلاثاء.

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