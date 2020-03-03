الجمعية العمومية لشركة المدار الجديد تعتمد الموازنة التقديرية في 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 مارس 2020, 11:05 مساء
برج اتصالات خلوية، (أرشيفية: الإنترنت)

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة المدار الجديد، الميزانية التقديرية لسنة 2020، بعدما عرض مجلس إدارة الشركة خطة العمل وموازنتها التقديرية لهذا العام، والتي تهدف بشكل أساسي إلى توسعة وانتشار خدمات الجيل الرابع المطور لتقديم أفضل الخدمات وبأسعار منافسة.

وبحسب بيان للشركة اليوم، فإن خطة الشركة تستهدف إطلاق خدمات الجيل الخامس بشكل رسمي في الربع الأخير من هذه السنة.

وأوضح البيان أن الجمعية العمومية عقدت اليوم الثلاثاء، بالمقر الرئيسي للشركة بمدينة طرابلس، برئاسة فيصل قرقاب وبحضور أعضاء الجمعية العمومية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

وناقشت الجمعية العديد من البنود، وعلى رأسها اعتماد القوائم المالية والميزانيات الختامية للشركة لسنة 2018م، وفق البيان الذي أكد أن «المدار الجديد» تعتبر الشركة الوطنية الوحيدة والأولى في ليبيا التي يتم اعتماد ميزانياتها الختامية حتى سنة 2018 بحضور مندوب عن ديوان المحاسبة.

كما تم خلال الاجتماع، مناقشة تقرير نشاط الشركة خلال 2019، والذي أظهر نتائج إيجابية من حيث الانتشار والتوسع في الخدمة وتطويرها، وفق البيان.

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