أزمة الوقود محور اجتماع «تسييري سرت» مع مسؤولي «الحكومة الموقتة»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 مارس 2020, 10:35 مساء
شاحنة غاز في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

ناقش عضوا المجلس التسييري ببلدية سرت، فرج عبدالمجيد، وفتحي فرج أبورواي، اليوم الثلاثاء، مع عدد من المسؤولين بمختلف الشركات والأجهزة التابعة للحكومة الموقتة، المختنقات التي تواجه البلدية بخصوص الوقود وغاز الطهي.

واستعرض الاجتماع خطة وآلية العمل لحل هذه المختنقات بصورة دائمة، كما تطرق أيضًا إلى ملف السلع التموينية المخصصة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بسرت، حسب بيان منشور على صفحة بلدية سرت بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وفي هذا الإطار أكد مسؤول إدارة الإعلام ببلدية سرت أن المجتمعين راجعوا بعض الإجراءات الخاصة بملف السلع التموينية في عدد من الوزارات بالحكومة الموقتة.

وكانت مصادر متطابقة بسرت قالت إلى «بوابة الوسط» في 22 فبراير الماضي، إن محطات وقود الزعفران والظهير والثلاتين ووسط المدينة ووادى جارف والغربيات وابوهادى والنبيلية وسلطان، لا يوجد فيها بنزين، كما أكدت عدم توفر غاز الطهى بمراكز التوزيع مند أسبوع.

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