مؤسسة النفط: مخزون المواد النفطية في مصراتة الأعلى بين المدن الليبية

محطة وقود في بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

أظهرت نشرة صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء، أن بلدية مصراتة الأعلى بين المدن الليبية من حيث مخزون المشتقات النفطية، موضحة أن البنزين في المدينة يكفي لمدة 23 يوما، بينما الديزل وغاز الطهي يكفيان لـ16 يوما.

وبحسب النشرة، فإن مخزون البنزين في طرابلس وطبرق وسبها «صفر»، بينما يكفي في بنغازي لـ13 يوميا وفي الزاوية لـ14 يوما.

مؤسسة النفط: خسائر الإقفالات وصلت إلى 2.6 مليار دولار

وعن مخزون الديزل، فسجل في طرابلس «صفر»، بينما في بنغازي يكفي لأربعة أيام، وفي طبرق يومين، وفي سبها 16 يوما، وفي الزاوية يكفي لثلاثة أيام.

ويكفي غاز الطهي في بنغازي 14 يوما، وفي طرابلس وطبرق 3 أيام وفي الزاوية 11 يوما بينما سجل في سبها «صفر».

في سياق متصل أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تجاوز خسائر «الإقفالات» عتبة 2 مليار، مسجلة 2.590 مليار دولار أميركي، وذلك بعدما هوى إنتاج الخام إلى 123 ألفًا و240 برميلًا يوميًا بحلول يوم الإثنين 2 مارس 2020.

وأشارت المؤسسة، في بيان، إلى استمرارها في توفير المحروقات في المناطق الشرقية والوسطى بكميات كافية لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين، إذ انتهت ناقلة بنزين من التفريغ في ميناء بنغازي أمس، فيما يتوقع وصول ناقلة ديزل خلال الأيام المقبلة.